Ianis Hagi Milli Takım Kadrosunda

Viitorul Constanta'da forma giyen İanis Hagi, ilk kez Romanya A Milli Takımı'na seçildi ve 18 yıl sonra milli takımda bir kez daha Hagi'nin ismi yer aldı.

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin hocalığını yaptığı Viitorul Constanta'da oynayan oğlu İanis Hagi, Romanya'nın Litvanya ve Karadağ maçları için milli takıma ilk kez çağrıldı.

Böylece 18 yıl sonra milli takımda bir kez daha Hagi'nin ismi yer almış oldu.