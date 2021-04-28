IAB Gaming Webinarı, 10.yılı etkinlikleri kapsamında espor dünyasını keşfe davet ediyor!

İnteraktif Reklamcılık Derneği IAB, 10.yılı etkinlikleri kapsamında 4 Mayıs Salı günü düzenlenecek "Gaming Webinarı"nda, hızla büyüyen oyun sektörünün pazarlama dünyasına etkileri ele alınacak. IAB Gaming Webinarı pazarlama iletişimi sektörünü 'Oyun Dünyası'nı keşfe davet ediyor.

Pazar araştırma şirketi Newzoo'nun geçtiğimiz yılın kasım ayı başında açıkladığı; Global Oyun Pazarı Raporu'na göre dünyada oyun pazarının 2020 yılında yüzde 19,6 artışla 174,9 milyar Dolar seviyesine ulaştığı ve 2023'e kadar 217,9 milyar Dolar'ı bulacağı tahmin ediliyor. (Kaynak: Newzoo)

Pazardaki gelir dağılımına bakıldığında, sponsorluklar ilk sırayı alırken medya hakları, yayın gelirleri, u¨rünler, biletler, dijital, yayınlar gibi birçok kategori bulunuyor. 'Oyun' bu kadar bu¨yük bir sekto¨r haline gelmis¸ken sadece vakit geçirme aktivitesi değil, markaların pazarlama aracına dönüştü.

Bütün bu gelişmelerden yola çıkarak hazırlanan IAB Gaming Webinarı'na katılım; sponsorları Adcolony, PepsiCo ve Publishme'nin destekleriyle ücretsiz olacak.

IAM GAMING WEBINARI 10. YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Saat 10.00'da başlayacak olan 'Gaming Webinarı'nda ilk olarak IAB TR Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı ve Netcom Medya Kurucu Ortağı Zeynep Taptık Bilgen, "Nedir Bu 'Oyun'?, Kimdir Bu 'Oyuncu'?" başlığı altında bir bilgilendirme yapacak.

Ardından, Publishme Yönetici Ortağı Kerem Emre Akarlar, 'Oyun Yayıncılığının Dünü, Bugünü, Yarını' hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Saat 11.50 ile 12.20 saatleri arasında; Performics Turkey Ajans Lideri ve IAB TR Espor Çalışma Grubu Başkanı Özberk Ölçer, 'Rekabetçi Oyunların, Nasıl 'Espor'a Dönüştüğünü" anlatacak.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KONULU PANELLER

Gaming Webinarı'nın öğlenden sonraki oturumu, birbirinden önemli panellere ev sahipliği yapacak. Bu anlamda IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi ve Vodafone Kıdemli Medya Yönetici Ayşe Ketenci'nin moderatörlüğünde Markalar 'Gaming'i Nasıl Konumlandırmalı? konulu bir panel düzenlenecek. Panele, Ingame Group Kurucu Ortak & CEO'su Burak Gözalan, AdColony Team Lead of Sales, Instant Play Growth Markets Emirhan Ayan ve PepsiCo Pazarlama Yöneticisi Volkan Budak, panelist olarak katılacak.

Panelistleri arasında; Riot Games Ülke Müdürü Erdinç İyikul, Migros Pazarlama ve İletişim Direktörü Kına Demirel Beskinazi'nin yer aldığı, Espor'un Pazarlamadaki Yeri ve Potansiyeli başlıklı panel, Kerem Emre Akarlar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

OYUNLARIN HUKUKİ BOYUTU

'Gaming Webinarı'nın son oturum konusu ise; 'Oyun Dünyasının Hukuku'. Bu oturumun konuşmacısı ise Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mete Tevetoğlu olacak.

IAM GAMING WEBINARI 10. YIL ETKİNLİKLERİNE KATILIM ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

IAB TR tarafından düzenlenecek webinar'a ücretsiz katılım için:

iabtr.org/iab-gaming-webinari

IAB, İnteraktif Reklamcılık Derneği Hakkında:

1996 yılında Amerika'da kurulan, bugün 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB (Interactive Advertising Bureau) tüm dünyada dijital reklamcılık endüstrisinin sürdürülebilir sağlıklı gelişimine destek vermektedir.

IAB'nin Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye'de 23 sektör temsilcisi ile 2007'de bir platform olarak kurulan, 2011 Temmuz ayında dernekleşen İnteraktif Reklamcılık Derneği bugün aynı çatı altında temsil edilen yayıncı, reklamveren ve ajanslardan oluşan 146 üyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İnteraktif Reklamcılık Derneği, IAB, hedefleri doğrultusunda eğitimden, endüstriyel standartların oluşturulmasına, yarışmalardan sektörel araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara interaktif iletişimin katma değerini anlatmakta, kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlamaktadır.

Kaynak: Bültenler