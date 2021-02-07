Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
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Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar

07.02.2021 07:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:03
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sakin ailesi, dedelerinden kaldığını iddia ettikleri kutsal emanetleri, evlerinin odasında özel olarak muhafaza ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sakin ailesi, dedelerinden kaldığını iddia ettikleri kutsal emanetleri, evlerinin odasında özel olarak muhafaza ediyor. Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri takke ve çorap ile el yazması Kur'an-ı Kerim'i herkesin görmesini isteyen aile, müze yapılmasını istiyor. Aile fertlerinden Abdurrahim Sakin, "Aile büyüklerimiz, kutsal emanetleri at sırtında köy köy gezerek, vatandaşların görmesini sağlıyordu. Biz de bu kutsal emanetler için mahallemizde bir müze yapılmasını istiyoruz" dedi.

İlçenin Akalın Mahallesi'nde yaşayan ve Abbasi soyundan geldiklerini belirten Sakin ailesi, Hz. Muhammed'e ait olduğunu öne sürdükleri Takke-i Şerif, çorabı ve el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardan bu yana özenle muhafaza ediyor. Ailenin son kuşağı, evlerinin küçük bir odasında kutsal emanetler için bir yer yaptı. Aile, yaptıkları camlı dolabın içine kutsal emanetleri yerleştirdi. Türkiye'nin birçok yerinden Sakin ailesinin evine gelenler, kutsal emanetleri görüyor. Akalın Mahalle Muhtarı ve ailenin büyüklerinden olan Abdurrahim Sakin, uzun zamandır kutsal emanetlerin muhafaza edildiğini belirterek, dedelerinin eski dönemlerde bu kutsal emanetleri at sırtında köy köy gezdirerek insanlara gösterdiğini söyledi.

'BU EMANETLER AT SIRTINA DEĞİL, ÖZEL BİR YERDE SERGİLENSİN'Kutsal emanetleri, yetkililerin yapacağı korunaklı bir alanda herkesin görmesini istediklerini belirten Sakin, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimize ait olan bu kutsal emanetler yaklaşık 300 yıldır dedem Süleyman beyden, kuşaktan kuşağa bize kadar geldi. Kendi başımıza bu Peygamber Efendimizin emanetleridir demiyoruz. Bu emanetlerin dayandırıldığı elimizde belgelerimiz var. Kendi imkanlarımızla bunları muhafaza etmeye çalıştık. Bu kutsal emanetlerin daha güzel muhafaza edilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Arazisini benim vereceğim şekilde kendi evimin çevresinde bir müze gibi korunabilecek her türlü hem manevi hem de maddi olarak korunabilecek bir yer veriyorum. Dedelerimizin zamanında bu kutsal emanetleri at sırtında köy köy gezerek insanlara gösterirdi. Artık bu emanetleri at sırtında değil de yetkililerin bir yer yapıp, herkesin ziyaret edebileceği bir alan istiyoruz." 


Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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