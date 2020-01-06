Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi (1)
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Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi (1)

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı.

06.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:01
Hz. İsa'nın doğum ve vaftiz ediliş günü kutlanıyor, patrikhanede ayin düzenlendi (1)
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü kutlamaları Fener Rum Patrikhanesi'nde başladı. Patrikhanenin bahçesinde bulunan 'nde ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilien, sabah saatlerinde başlayan ayine katılanlar mumlar yaktı, dualar etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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