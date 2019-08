Hyundai'den Solar Şarj Adımı

10.08.2019 02:55

CARMEDYA - Son zamanlarda geliştirdiği teknolojilerle otomobillerinin kalitesini ve konforunu artıran Hyundai, son olarak solar şarj sistemini tanıttı. Bu yeni teknolojinin özellikle hibrit ve tamamen elektrikli modellerde kullanılacak. Bu sayede araçların yakıt verimliliği ve sürüş menzilleri de artırılmış olacak.

Bu sistem ilk olarak Yeni Sonata Hybrid modelinde kullandı. Aracın elektrik güç kaynağını destekleyerek yakıt sarfiyatı elde ediyor. Aynı zamanda çevreye saldığı emisyon seviyesini de düşürmüş oluyor. İlerleyen dönemlerde diğer Hyundai modellerinde de kullanılacak olan bu sistem, markanın mobilite kavramına da bakış açısını gözler önüne seriyor. Sadece çevre dostu modeller değil aynı zamanda içten yanmalı motorlara sahip Hyundai modelleri de bu sistemi kullanabilecek. Bu sayede daha az yakıt tüketilerek çevreye karşı sorumluluk da artırılacak.

Solar şarj sistemi, otomobilin tavanına monte edilmiş silikon güneş panellerinden oluşuyor. Güneşten alınan ısı ile paneller aktif hale geliyor ve daha sonra bu ısı da fotonlar aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Elde edilen elektrik enerjisi daha sonra aküde depolanıyor ve gerektiği durumlarda güç olarak motora iletiliyor. Ayrıca bu işlem, araç hareket halindeyken de devam ediyor ve şarj süreci asla kesilmiyor. Böylelikle akünün yüzde 30 ile 60'ı güneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. Hyundai mühendislerine göre, günlük 6 saatlik şarjla aracın menzilini yıllık 1.300 km'den fazla artırması bekleniyor.

