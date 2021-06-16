Huzurevinin Mehmet Ali amcası son yolculuğuna uğurlandı
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Huzurevinin Mehmet Ali amcası son yolculuğuna uğurlandı

Huzurevinin Mehmet Ali amcası son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerinden Mehmet Ali Acun (83) son yolculuğuna uğurladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerinden Mehmet Ali Acun (83) son yolculuğuna uğurladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Dost ve huzurevi görevlilerinin yalnız bırakmadığı Acun'un cenazesi, Bilecik merkez Hamidiye Camiinde, Müftü Ali Erhun'un kıldırdığı namazın ardından Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Vali Şentürk, cenaze sonrası yaptığı açıklamada, "Devlete emanet edilmiş olan yaşlılarımız, hayatın bütün evrelerini yaşamışlar. Üzerimizde sonsuz emekleri olan büyüklerimizin hakları hiçbir zaman ödenmez. Onlar bizim başımızın tacıdır. Hayatta herhangi bir yakını olmayan 1938 Kocaeli Kandıra doğumlu Mehmet Ali amcamız 2019 yılında Bilecik Huzurevine gelmiş. Bugün, bize emanet edilen huzurevi sakinlerinden Mehmet Ali amcamıza son görevimizi yaparak onu yolcu ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - BİLECİK

Huzurevinin Mehmet Ali amcası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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