Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
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Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler

Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan sakinlerin oluşturdukları hobi bahçesinden elde edilen ürünleri Vali Cevdet Atay ile birlikte toplayıp tadına baktılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan sakinlerin oluşturdukları hobi bahçesinden elde edilen ürünleri Vali Cevdet Atay ile birlikte toplayıp tadına baktılar.

Düzce Valisi Cevdet Atay, beraberinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte Muhterem Sancaklı Huzurevinde kalan büyükleri ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin Hobi bahçesinde yetişen ürünleri inceleyen Vali Atay, burada yetiştirilen ürünleri huzurevi sakinleri ile birlikte topladılar. Ürünlerin tadına da huzurevi sakinleri ile birlikte bakan Vali Cevdet Atay, ürünleri yetiştirenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler
Huzurevinde yetiştirdiler hep birlikte yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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