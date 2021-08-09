Huzurevi sakinlerine "yazlık sinema" keyfi
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Huzurevi sakinlerine "yazlık sinema" keyfi

Huzurevi sakinlerine 'yazlık sinema' keyfi
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri kapsamında Nizip Huzurevi sakinleri "Neşeli Günler " adlı filmi izledi.

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri kapsamında Nizip Huzurevi sakinleri "Neşeli Günler " adlı filmi izledi.

Huzurevinin bahçesinde kurulan dev perdede izlenen filme huzurevi sakinleri ilgi gösterdi.

Huzurevi sakinleriyle birlikte filmi izleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, açık hava sinema etkinliklerinin sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirdikleri projelerden biri olduğunu söyledi.

Yaz boyunca ilçedeki açık hava sinema gösterimini yapmaya devam edeceklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı filmlerle başlatmış olduğumuz bu çalışmamızı her cumartesi günü Millet Bahçemizde sürdürüyorduk. Bugün de açık hava sinema etkinliğimizi bizler için kıymetli olan değerli büyüklerimizle buluşturduk. Buradaki amacımız büyüklerimize moral vermek ve onlarla birlikte güzel bir vakit geçirmekti. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum."

Huzurevi sakinlerine 'yazlık sinema' keyfi
Huzurevi sakinlerine 'yazlık sinema' keyfi
Huzurevi sakinlerine 'yazlık sinema' keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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