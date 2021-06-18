Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı
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Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı

Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Kültür Sanat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar için Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar için Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, 319 kapasiteli huzurevinde kalanlar ile Bakanlık ve il müdürlüğü yetkilileri, yemekte bir araya geldi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde uzun süre uygulanan kısıtlamaların kontrollü normalleşme ile kaldırılmasıyla huzurevi sakinleri, açık havada bir arada olmanın tadını çıkardı.

"Babalar Günü'nüz kutlu olsun" yazılı pasta kesildi ve yaşlılara çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan etkinlikte, Saray Engelsiz ve Yaşam Merkezi'nden 30 çocuğun yer aldığı Mehteran Takımı'nın gösterisi ve konser ilgiyle izlendi. Huzurevi sakinleri, Mehteran Takımı'nın gösterisiyle keyifli zaman geçirirken, Ankara oyun havaları eşliğinde doya doya eğlendi.

Mehteran Takımı'nda yer alanlara da katkılarından ötürü, hijyen malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri verildi.

Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı
Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı
Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı
Huzurevi sakinleri Babalar Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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