Huzurevi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla huzurevi mi, öte beri mi? Huzurevi ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "huzurevi". Peki, öte beri nasıl yazılır? TDK'ya göre huzurevi mi, öte beri mi yazılır?

Huzurevi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, huzurevi TDK'ya göre nasıl yazılır? Öte beri nasıl yazılır? Öte beri mi, öte beri mi? TDK'ya göre huzurevi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE HUZUREVİ NASIL YAZILIR? Öte beri: Yanlış Huzurevi: Doğru HUZUREVİ İLE ÖRNEK CÜMLELER huzurevi isim, (huzu'revi) Yaşlanmış kimselerin bakımlarının yapıldığı ve barındığı kurum.