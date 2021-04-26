Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
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Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı

Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla ters lalelere olan ilgi hayli arttı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla ters lalelere olan ilgi hayli arttı.

Irak ve İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters laleler açmaya başladı. Yüksek dağlarda doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıktı. Şemdinli'de 2071 rakımlı Goman Dağı'nda sarı ve turuncu çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'de Van, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman bölgelerinde doğal ortamlarda yetişen ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve ailesi ile ilçede görev yapan savcı ve hakimler de ters laleleri görüntülemek için Goman Dağı'na çıktı. Yürütülen başarılı operasyonlar sonucu huzurun hakim olduğu ilçede, Kaymakam Güven ve beraberindekiler ters laleleri fotoğrafladı. - HAKKARİ

Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı
Huzur ortamıyla ters lalelere ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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