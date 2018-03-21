Huzur Evi Sakininin Oğluna Söylediği Türkü Vali'yi Duygulandırdı
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Lüleburgaz'da ziyaret ettiği huzur evinde kalan Gülşen Yılmaz'ın özlem duyduğu oğluna söylediği türküyü dinleyince duygulandı.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Lüleburgaz'da ziyaret ettiği huzur evinde kalan Gülşen Yılmaz'ın özlem duyduğu oğluna söylediği türküyü dinleyince duygulandı.
Vali Çiftçi, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Yaşlılarla sohbet eden Vali Çiftçi'ye 6 yıldır huzurevinde kalan Gülşen Yılmaz (70) bir süredir evladını göremediğini söyledi.
Özlediğini, hasret duyduğunu ifade eden Gülşen Yılmaz, "Karadır kaşların, ferman yazdırır" adlı sözleri İsmet Yeşilgül'e ait Zonguldak türküsünü seslendirdi.
Gülşen Yılmaz'ın yanık sesiyle içten okuduğu türkü sırasında Vali Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi de duygulandı.