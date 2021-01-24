Hüyük'ün sahil yolları yeniden düzenleniyor

Hüyük Belediyesi tarafından Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan dış mahallelerde balıkçılık yapan mahalle sakinlerinin kullandığı toprak sahil yollarında yeniden düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in direktifleri doğrultusunda başlanılan çalışmaların sürdüğü, ekipler tarafından göle kıyısı bulunan Kıreli ve Tolca mahallelerinde gölden balıkçılık yaparak geçimini sağlayan avcıların kullandığı ve kış şartları nedeniyle bozulan sahil yollarında ilk etapta dolgu ve sıkıştırma faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla kamyonlarla getirilen kumun serildiği güzergahlarda, kış döneminde balıkçılara daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Balıkçılar, yeniden düzenlenen yolların kendilerini yazın toz, kış mevsiminde de çamurdan kurtaracağına dikkati çekerken, Hüyük Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar