Hüyük'te "Kırmızı Altın Gençlik Festivali" başladı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, bu yıl 2.'si düzenlenen "Kırmızı Altın Gençlik Festivali" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Hüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "kırmızı altın" olarak nitelendirilen çilek üretiminin, geçen yıl 117 milyon liralık bir katkı ile yöredeki üreticilere ciddi anlamda gelir sağladığını söyledi.

Hüyük çileğinin, Türkiye ve dünya markası olması için patentini de aldıklarını anımsatan Çiğdem, "Artık Hüyük çileği tescilli bir marka haline geldi. Hüyük olarak, Türkiye'de çileğin en önemli üreticilerinden birisi haline geldik." dedi.

Festivale katılan Ak Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de, bu coğrafyayı çok daha güzel ve geliştirilmiş bir coğrafya olarak gelecek nesillere bırakmanın arzusu içerisinde olduklarını belirtti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise ilçenin, AK Parti iktidarları döneminde 20 yıl öncesi ile mukayese edilemeyecek bir gelişmişlik düzeyine geldiğine dikkati çekti.

Bu tabloya hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getiren Angı, "2001-2002 tariherinde bu bölgede birçok mahallemizden, köyümüzden insanlar dışarıya çalışmak için gidiyordu. Ama bu su projeleriyle beraberinde gelen çilek üretimi, ekonomiyi kalkındırmanın yanında yerleşik nizama geçmenin, yavrularımızın okullarına gitmelerine, insanların kendi evlerinde topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamalarına fırsat verdi." ifadelerini kullandı.

Hüyük'te başlayan festivalin ilk gününde Yıldız A ve B kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Konya Gençlik Merkezleri matrak ve geleneksel okçuluk etkinlikleri düzenlendi.

Seramik atölyesi workshop çalışmalarının da sergilendiği festivalde, Konya Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterileri, Konya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün şampiyon sporcularının gösterileri ve Akşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterileri ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen konserde sanatçılar Şebnem Sezer ile Orhan Hakalmaz da sahne aldı.