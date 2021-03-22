Son dakika haber... Hüyük'te besihanede yangın
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Son dakika haber... Hüyük'te besihanede yangın

22.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:03
Son dakika haber... Hüyük'te besihanede yangın

Son dakika habere göre Konya'nın Hüyük ilçesinde, besihanede samanların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, besihanede samanların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besihanedeki samanlar henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Samanlıktaki yangının bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri ve Hüyük Belediyesine bağlı iş makineleri yönlendirildi. Besihanedeki büyükbaş hayvanlar ise dışarıya çıkarılarak alandan uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyalarının zarar gördüğü bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber... Hüyük'te besihanede yangın
Son dakika haber... Hüyük'te besihanede yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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