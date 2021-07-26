Hüyük'te 75 kişi vekaletle kurban bağışında bulundu
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Hüyük'te 75 kişi vekaletle kurban bağışında bulundu

Hüyük'te 75 kişi vekaletle kurban bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Hüyük ilçesinde, 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kampanyası kapsamında 75 kişinin kurban bağışında bulunduğu bildirildi.

Hüyük ilçesinde, 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kampanyası kapsamında 75 kişinin kurban bağışında bulunduğu bildirildi.

Hüyük İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hüyük Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ali Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile 2021 yılı vekaletle kurban bağışı kampanyasına Hüyüklü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İlçe genelinde vatandaşların ilgisi ve din görevlilerinin gayretli çalışmaları sonucu 75 kişinin vekaletle kurban bağışında bulunduğunu vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Bağışlanan kurbanlar usulüne uygun olarak kesilerek dünyanın çeşitli ülkelerindeki ve ülkemizdeki muhtaç olan kardeşlerimize ulaştırılmıştır. Hüyüklüler olarak vakfımıza olan güveniniz ve teveccühünüz için teşekkür ediyor, bağışlarınızın kabulünü ve mazlumların duasına vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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