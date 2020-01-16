Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti

16.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:38

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya şampiyonu olan kız öğrencilerle bir araya geldi.

Konya il birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı oyuncusu öğrenciler, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte antrenörleri eşliğinde Hüyük Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, makamında misafir ettiği yıldız voleybolcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Oynadığı 8 müsabakanın 8'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve Konya birincisi olan filenin sultanı sporcularımız Hüyük'ün gururu oldu. Sporcularımıza Türkiye şampiyonluğu yolunda da üstün başarılar diliyorum." dedi.

Çiğdem, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA