"Huysu Virjin" lakaplı Seyfin Dursunoğlu'nun ölüm nedeni ne? Seyfi Dursunoğlu kimdir?
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"Huysu Virjin" lakaplı Seyfin Dursunoğlu'nun ölüm nedeni ne? Seyfi Dursunoğlu kimdir?

87 yaşındaki sanatçı Seyfi Dursunoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedenin zatürre olduğu doktoru hastane tarafından açıklandı.

18.07.2020 08:50 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:32

Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçı Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptı. Ölüm sebebinin zatürre olduğunu dile getirdi.

HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, şunları söyledi: "KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.Sevilen sanatçının cenazesiyle ilgili bilgiler ise ilerleyen günlerde belli olacak.

'Huysu Virjin' lakaplı Seyfin Dursunoğlu'nun ölüm nedeni ne? Seyfi Dursunoğlu kimdir?

NEDEN "HUYSUZ VİRJİN" LAKABI

Huysuz Virjin karakterine hayat veren usta sanatçı, bu ismin ortaya çıkışını şu sözlerle anlamıştı: "Virjin' adını ünlü kantocu 'Minyon Virjin'den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana "Ay ne huysuzsun hiçbir şey beğenmiyorsun" diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar "Virjin'in başına 'Huysuz' koy" dediler, böylece "Huysuz Virjin" oldum.

'Huysu Virjin' lakaplı Seyfin Dursunoğlu'nun ölüm nedeni ne? Seyfi Dursunoğlu kimdir?

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932 tarihinde Trabzon'da doğdu. Aslen Bayburtludur. Küçük yaşta 1938'de İstanbul'a gelmişler. Önce Vefa'da bir eve yerleşmişler ordan Karagümrük'e, sonra Beylerbeyi'ne geçmişler. Babası Eminönü'nde manifaturacıydı. Annesinin adı da Selvi hanım. 7 kardeşlerdi. Atikali'de başladığı ilkokulu Beylerbeyi'nde bitirdi. İlkokuldan sonra hep yatılı okudu.Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı.Türkiye'de herkesin aynı tek kanalı seyrettiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü dünyaya yayıldı.Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı.2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu.2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır.Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak kaşımıza çıkmıştır ve Bu benim son kantom diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.2013 yılında ise Show TV'de yayınlanan sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana " adlı yarışma programında Demet Akbağ, Erol Evgin ile birlikte jüri koltuğunda oturdu. Ancak program kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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