Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı. Camide cemaatin ilk müdahalesin yaptığı ve paniğe yol açan olayda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde cuma vakti yaşandı. Namaz için camiye gelen Ş.Ö, hutbe okunduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.'nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı. Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.'ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı. Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Merve Dizdar Jason Statham
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Bakkal Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:35:26. #1.15#
title