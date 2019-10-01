01.10.2019 21:01

Husumetlisinin üzerine böyle kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Bahçeşehir'de 1 kişi husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu. Zanlının husumetlisinin üzerine kurşun yağdırdığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Caddesi'nde akşam 17.40 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, Ünal K. isimli kişi eşiyle birlikte caddede bulunan markete geldi. Ünal K. markete girmek için aracından indiği sırada üzerine kurşun yağdı. Ünal K.'nin kendisini markete kadar takip eden husumetlisi A.K. tarafından vurulduğu iddia edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Ünal K. olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar markete sığındı. Sağlık ekiplerince İstinye Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal K.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Ünal K.'yi vuran zanlı ise kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisinin üzerine kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ünal K. aracından iniyor. Bu sırada bir araç K.'ye doğru yaklaşıyor. Daha sonra aracın içinden silahla ateş ediliyor. Ünal K.'nin yaralandığı görülüyor.

Ağabeyinin vurulma anını anlattı

Vurulan vatandaşın kardeşi Ünsal K. olay anını şöyle anlattı: "Tam markete girerken arkadan takip ediyorlar. Zaten takip eden kişiler bundan 2 hafta önce de takip edip evin önünde ateş açmışlar. Çoluk çocuğun olduğu ortamda. O zaman kurşun isabet etmemişti. Şimdi tam markete girerken tekrar ateş ediyorlar. 3 kurşun isabet ediyor. Kurşunlardan 2'si bacağına isabet ediyor. Bunlar Esenyurt'ta organize çete. Biz bunları şikayet ettik. 2 ay önce davanızdan vazgeçin diye ağabeyimle bir kavga olmuştu. Biz vazgeçmeyin de daha da üzerimize geldiler. Husumet alacak verecek ama aynı zamanda bu kişileri FETÖ'den ve PKK'dan dolayı şikayet etmemizden."

Kaynak: İHA