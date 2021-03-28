Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı

Denizli'de husumetlisini korkutmak için cadde ortasında ateş eden şüpheli, yoldan geçen 4 vatandaşı yaraladı.

Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

Denizli'de husumetlisini korkutmak için cadde ortasında ateş eden şüpheli, yoldan geçen 4 vatandaşı yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Yunus timleri tarafından yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde ortasında husumetlisini gören A.A., aracında bulunan tüfeği ile ateş etti. 3 el ateş eden A.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalar cadde üzerinde gezen 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından A.A., 35 AY 2396 plakalı cipi ile kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleriyle iz süren polis ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Çevrede aracı ve şahsı arayan Yunus timleri, Kınıklı Caddesi üzerinde aracı park halinde buldu. Çevrede aracı inceledikleri sırada A.A., polis ekiplerinin yanına gelerek olayı gerçekleştiren kişi olduğunu belirterek teslim oldu.

Dövüldüğünü sindiremediği için korkutmak amacıyla ateş etmiş

Bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde ilk ifadesinde A.A., daha önce A.Ö., ile kavga ettiklerini, dayak yediği ve bu durumu sindiremediği için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. A.A.'nın tüfeği sakladığı yeri göstermesi üzerine çalışma başlattı. A.A.'nın tüfeği sakladığı yerde ruhsatsız tüfek ve tabancanın yanı sıra çok sayıda mermi ele geçirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise olayda yaralanan Halil Necip B., L.N. ve 2 vatandaşı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralanan vatandaşların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı
Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı
Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı
Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı
Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetlisini korkutmak için ateş eden maganda alakasız 4 kişiyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 20:36:29. #1.15#
title