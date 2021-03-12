Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor
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Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor

12.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:59

Şanlıurfa'da husumetlileri tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve başlarına ödül konulan aile yardım bekliyor. 1 yıldır ölüm tehditleri aldığını söyleyen aile, "Bizi silahla tarıyorlar. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bizden bir kişiyi öldürene ödül vereceklermiş. Şimdi de aracımızı kundakladılar" diyerek yardım istedi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında geçtiğimiz yıl kız alıp verme meselesi yüzünden husumet başladı. Husumet sonrası Açıkgöz ailesi, bir yıl içerisinde kız tarafı yakınları tarafından onlarca kez taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

ARAÇLARI KUNDAKLANDI

Yaşanan son olay ise kundaklama oldu. Aileye ait park halindeki minibüs, gece saatlerinde yine iddiaya göre husumetliler tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlarının kundaklandığını fark eden aile, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis, kundaklamayı yapan 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"BÜTÜN MAHALLE ŞİKAYETÇİ"

Ailenin büyüklerinden İbrahim Açıkgöz, "Husumetli olduğumuz karşı taraf tam bir yıldan beri defalarca bizim eve saldırıda bulundular. Sokakta sürekli taşlı saldırı oluyor. Bütün mahalleli şikayetçidir. En son olayda aracımızı kundakladılar. Bir an önce bu duruma el atılmasını istiyoruz" dedi.

"SÜREKLİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ"

Saldırıya uğrayan ve aracı kundaklanan aile üyelerinden Gökhan Açıkgöz, "Ağabeyimin boşanma davasından dolayı akrabalarımızla başlayan husumetimiz bir yıldır devam ediyor. Sürekli ardı kesilmeyen saldırılara maruz kalıyoruz. Bizi sokak ortasında silahla taradılar. Komşumuz başından yaralandı. 12 kardeşiz bir yıldan beridir çıkıp bir iş yapamıyoruz. Sürekli ölüm tehditleri alıyoruz. En son duyduğumuza göre başımıza ödül koymuşlar. Uyuşturucu bağımlılarına para veriyorlar, gidip bunları darbedin, bıçaklayın diyorlar. Bizden bir kişiyi öldürene ödül vereceklerini söylemişler. Bu husumetin bitirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Husumetlilerinin başlarına ödül koyduğu aile,1 yıldır korku içinde yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
GÖKHAN: işini düzgün yapan yetkililerin olduğu yerde böyle olaylar olmaz olsa da devamı gelmez. Yazık günah halka . Halka hizmet hakka hizmet anlayışının olmadığı yerde her şey olur.
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NİHAT KAYA: Devlet işte olmayana kadar gelmez
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VEZIR: polıs bıle kacıcaktı. . kac kısı gelıyolarsa. . oralara ozel harekatcı verıcen baska turlu olmaz . . yasalarıda bıraz esnetıcen bak nasıl adam edıolar
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