Husumetli oldukları ailenin evine ateş açtılar: 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

Husumetli oldukları ailenin evine ateş açtılar: 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Erol S.(28) ve Ömer S.(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği K.C.K.(15) ağır yaralanırken, kardeşi D.K.(6) hafif şekilde yaralandı. Polis, kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol S.(28) ve Ömer S.(54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa araçla geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden ikili hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada sokak üzerinde bulunan, K.C.K. ve D.K.'ya kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki çocuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan, K.C.K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan, D.K.'nın ise bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK