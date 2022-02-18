Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı - Haberler
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Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişi husumetli olduğu iş adamını silahla yaralarken, kendisini sakinleştirmeye çalışan 2 kişiyi de satırla yaralayarak kaçtı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişi husumetli olduğu iş adamını silahla yaralarken, kendisini sakinleştirmeye çalışan 2 kişiyi de satırla yaralayarak kaçtı.

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.Ş. husumetli olduğu iş adamı K.A.'nın dinlenme tesisinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine tesise giden C.Ş., burada husumetlisi K.A.'yı silahla yaraladı. C.Ş. tesis çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken bu sırada A.C. ve M.Ö. isimli iki çalışanı da satırla yaralayarak bir vatandaşın otomobilini gasp ederek olay yerinden kaçtı. Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, C.Ş.'yi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. C.Ş.'nin alkollü olduğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

(İHA)

Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İş Adamı, Hisarcık, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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