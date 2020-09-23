Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

23.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 00:35

Konya'nın Karapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

TARAFLAR HASTANEDE KARŞILAŞINCA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan bazıları hafif yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılınca taraflar burada yeniden karşılaştı. Burada da devam eden tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane polisi ile güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye takviye polis ekibi istendi.

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı

POLİS DAHİL 6 KİŞİ YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada B.A, H.A, B.A, F.U, S.U. ile kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru H.İ.G. yaralandı. Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan polis memuru H.İ.G'nin tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
JSEP: Ölen yoksa ben ona kavga demem...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Volkan Bozkır Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 00:34:43. #1.14#
title