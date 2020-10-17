Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

17.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:43
Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

KONYA'nın Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis, ailelerin ev ve iş yerlerine özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis, ailelerin ev ve iş yerlerine özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 13 tüfek, 3 tabanca, 14 bıçak ele geçirildi, 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kulu ilçesinde daha önceden husumetli iki ailenin bireylerinin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan Konya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri,  Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde belirlenen 19 ev, 3 iş yerine özel harekat polisinin de desteğiyle baskın düzenledi. 90 polisin katıldığı baskınlarda dron ve dedektör köpekler de kullanıldı.

EVLERDE CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca,  8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak ve kama, 15 adet mermi, 141 adet av fişeği, 21 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet cop ele geçirildi. Suç aletlerinin ele geçirildiği evlerdeki 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi
Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Sergey Lavrov Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Çolpan İlhan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mert Günok Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Füze S 400 Otomobil Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetli ailelerde çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:56:42. #1.15#
title