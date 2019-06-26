Hustlers Filmi
Hustlers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hustlers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez’in ekibin liderine hayat verdiği filmin kadrosunda Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Lorene Scafaria
Senaryo: Lorene Scafaria, Jessica Pressler
Oyuncular: Madeline Brewer, Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Stormi Maya, Frank Whaley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Rhys Coiro, Usher Raymond, Lizzo, Brandon Keener, Ken Holmes , Tia Barr, Doris McCarthy, Steven Boyer, Vanessa Aspillaga , Daymien Valentino, Hank Strong, David M Sandoval Jr., Mette Towley
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Hustlers
Yapımcı Firma: Gloria Sanchez Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 13.09.2019
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