Hustlers Filmi

Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez’in ekibin liderine hayat verdiği filmin kadrosunda Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler yer alıyor.



Yönetmen: Lorene Scafaria

Senaryo: Lorene Scafaria, Jessica Pressler

Oyuncular: Madeline Brewer, Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Stormi Maya, Frank Whaley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Rhys Coiro, Usher Raymond, Lizzo, Brandon Keener, Ken Holmes , Tia Barr, Doris McCarthy, Steven Boyer, Vanessa Aspillaga , Daymien Valentino, Hank Strong, David M Sandoval Jr., Mette Towley

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Hustlers

Yapımcı Firma: Gloria Sanchez Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com