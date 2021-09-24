Hüsnü Şenlendirici, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Mersin'de düzenlenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
MERSİN (AA) - Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Mersin'de düzenlenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'daki konserde, Şenlendirici'ye kendi orkestrası eşlik etti.
Şenlendirici, konserde sevilen şarkılarının yanı sıra Türk müziğine yön veren ustaların eserlerinden oluşturulan repertuvara yer verdi.
Konser, sanatseverlerden beğeni topladı.
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri