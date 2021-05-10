Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında?

Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Hüsnü Bozkurt son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyesi olan Hüsnü Bozkurt' un hayatı merak ediliyor. Bozkurt'a dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hüsnü Bozkurt son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyesi olan Hüsnü Bozkurt' un hayatı merak ediliyor. Bozkurt'a dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HÜSNÜ BOZKURT KİMDİR?

Mustafa Hüsnü Bozkurt, 27 Aralık 1950 tarihinde Çanakkale' nin Ezine İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu' nun çeşitli il ve ilçelerinde tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesinden 1973 yılında mezun oldu.

1980 yılında KBB Uzmanlık eğitiminin ardından atandığı Konya' da 35 yıldır hizmet vermektedir.

1980 – 1987 yılları arasında Konya Asker Hastanesinde KBB Uzmanı olarak görev yapmış, 1987 yılında askerlikten istifa ile ayrılmış ve SHP de siyaset yapmaya başlamıştır.

1989 yerel ve 1991 Genel seçimlerinde SHP Konya örgütü çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

1992 – 1997 yılları arasında SSK Konya Hastanesi Başhekimliği görevini yürütmüş, Refahyol hükümetince görevden alınması üzerine 1997 yılında memuriyetten ayrılıp CHP de siyasi yaşamına devam etmiştir. 1998 – 1999 yıllarında CHP Konya İl Başkanı olarak görev yapmış, 1999 Genel seçimlerine milletvekili adayı olarak katılmıştır.

1998 – 2001 yılları arasında Kurultay delegesi olarak görev yapmıştır. Halen bir özel hastanede KBB Uzmanı olarak Konya halkına hizmet vermeyi sürdürmektedir. 2012 İl Kongresinde seçildiği kurultay delegeliği görevi devam etmektedir. ADD, ÇYDD, Tenis Dağcılık ve Su Sporları Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinin kurucu üyelerinden olup, 1992 –1993 yıllarında Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulunda Asbaşkan olarak görev yapmıştır.

Özel yaşamına dair;

Evli ve iki çocuk babasıdır.

HÜSNÜ BOZKURT KAÇ YAŞINDA?

Hüsnü Bozkurt, 1950 doğumlu olup 71 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hüsnü Bozkurt kimdir? Hüsnü Bozkurt kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:15:25. #1.15#

title