Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Said Nursi'nin talebelerinden Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Sosyal medyada da gündem olan gelişme sonrası Hüsnü Bayramoğlu kimdir, merak edildi.