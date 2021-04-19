Hüsnü Bayramoğlu kimdir?
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Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Said Nursi'nin talebelerinden Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Sosyal medyada da gündem olan gelişme sonrası Hüsnü Bayramoğlu kimdir, merak edildi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından, Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Hüsnü Bayramoğlu 1935 Safranbolu doğumludur. 1949'da Bediüzzaman'ın hizmetine girmiş, Bediüzzaman'ın Urfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunmuştur. Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vekil tayin ettiği isimlerden biri olarak biliniyordu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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