Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bir balistik füze ve 4 SİHA düşürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bir balistik füze ve 4 SİHA düşürüldü

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bir balistik füze ve 4 SİHA düşürüldü

İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan bir balistik füzesi ile 4 silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan kentini hedef alan bir balistik füzesi ile 4 silahlı insansız hava aracının ( Siha ) düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Arap koalisyonu güçlerinin açıklamasında, Husi milisleri tarafından fırlatılan ve ülkenin güneybatısındaki Cazan kentindeki sivilleri hedef alan balistik füzenin düşürüldüğü duyuruldu.

Haber de, "Aynı şekilde terörist Husi milislerinin gönderdiği 4 silahlı insansız hava aracı da vurularak, etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, sivillerin ve sivil hedeflerin korunmasında atılan adımların, uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Husiler ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Marcao Arda Turan Okan Buruk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bir balistik füze ve 4 SİHA düşürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 03:46:53. #1.17#