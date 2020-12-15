Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüse yenik düştü
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Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüse yenik düştü

15.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:38
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüse yenik düştü

Adana Büyükşehir Belediyesinin önceki başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Büyükşehir Belediyesinin önceki başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs tedavisi gören Ali Sözlü, dün hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Hüseyin Sözlü, "Babam Ali Sözlü Covid-19 sebebiyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 10.30'da Ceyhan Çokçapınar Mezarlığı'na defnedilecek olup, İl Hıfzısıhha kurulunun kararı ile taziye ziyaretleri kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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