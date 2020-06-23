Hüseyin Sarı kimdir? Hüseyin Sarı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hüseyin Sarı hayatı ve biyografisi! Hüseyin Sarı görevi nedir? Erdek belediye başkanı olan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Hüseyin Sarı hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi haberimizde. Hüseyin Sarı kimdir? Hüseyin Sarı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hüseyin Sarı hayatı ve biyografisi! Hüseyin Sarı görevi nedir?

CHP'nin Erdek belediye başkanı olan mimar Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevinden alınmıştı. Herkesin merak ettiği isim Hüseyin Sarı kimdir, hayatı ve biyografisi haberimizde. HÜSEYİN SARI KİMDİR? 25 Haziran 1963 de Balıkesir Erdek'te doğdu. İlköğretimini Erdek' te tamamladı, orta öğretimini İstanbul Özel Şişli Koleji'nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi bölümüne kayıt oldu.Buradaki eğitimine ara vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Mimarlık mesleğini icra etmeye başladıktan sonra 1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak politikaya girdi. 1999/2004 - 2004/2009 - 2014/2019 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 4. kez Erdek Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Mimar ve iyi derecede İngilizce bilen Hüseyin SARI , evli ve 3 çocuk babasıdır. HÜSEYİN SARI KİMDİR?