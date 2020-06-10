Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında? Iğdır ValHüseyin Engin Sarıibrahim kaç yaşında ve nereli?
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Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında? Iğdır ValHüseyin Engin Sarıibrahim kaç yaşında ve nereli?

Iğdır Halkı, 10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atanan Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorularına yanıt arıyor. Tüm cevapları sizler için haberimizde derledik..

Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında? Iğdır ValHüseyin Engin Sarıibrahim kaç yaşında ve nereli?
10.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:22

HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM KİMDİR?

1975 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini memleketi Rize Çayeli Dokuz Mart İlköğretim Okulu'nda, Ortaöğrenimini Çayeli Ortaokulu ve Çayeli Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini 2000 yılında tamamladı.

HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM NERELERDE GÖREV ALDI?

İçişleri Bakanlığı'nın 2000 yılı Ekim ayında açtığı yazılı sınavı ve sonrasında sözlü sınavı kazanarak 2001 yılında Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Daha sonra sırasıyla;

2004-2005Çanakkale-Yenice Kaymakamlığı(Kaymakam)

2006-2007Ağrı-Hamur Kaymakamlığı(Kaymakam)

2007-2010Erzurum-İspir Kaymakamlığı(Kaymakam)

2010-2013Yozgat-Akdağmadeni Kaymakamlığı(Kaymakam)

2013-2014/9Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü(Şube Müdürü)

2014/9-2017/8Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(Daire Başkanı)

2017/8-2018/10Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(Genel Müdür Yardımcısı)

görevlerinden sonra 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak atandı.

HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM IĞDIR VALİSİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı. Kararnamede Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi olarak atandı.

üseyin Engin Sarıibrahim evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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