Hüseyin Elmalıpınar Son Filmini İzleyemedi! İşte Son Görüntüleri

Kalp krizi geçirerek ani bir biçimde hayata gözlerini yuman oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın çekimleri devam eden bir sinema filminde rol aldığı ortaya çıktı.

Başrollerinde Halil Ergün, Erkan Petekkaya Turgay Tanülkü'nün yer aldığı yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği "Dedemin Gözyaşları" isimli filmde rol alan Hüseyin Elmalıpınar'ın ani kaybı tüm ekibi şok etti.

Hüseyin Elmalıpınar son filmini izleyemeden hayata gözlerini yumdu.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI TÜRKİYE'Yİ AĞLATACAK

Dedemin Gözyaşları filmi, şirin bir sahil kasabasında yaşayan Kemal'in (Halil Ergün), henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden torunu Mustafa'yla (Ali Kürşat Uzun) olan hayatını anlatıyor. Mustafa on yaşındayken lösemiye yakalanınca, onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal olağanüstü bir mücadeleye girer.

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