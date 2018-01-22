Hüseyin Avni Aker Stadı'nın Yıkılması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yıkım çalışmaları süren Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine ilişkin, "Orası TOKİ'nin tapusu olan bir yer. Proje varsa TOKİ inceler ve ilgili paydaşlarla paylaşır." dedi.

Gümrükçüoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Alanı'ndaki binasında düzenlediği basın toplantısında, Hüseyin Avni Aker Stadı'yla ilgili son zamanlarda basında bazı haberlerin yer aldığını belirterek, burayla ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) izlediğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Hüseyin Avni Aker Stadı ve çevresinin ne şekilde değerlendirileceğine yönelik bir tasarım hazırlamadığını dile getiren Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"TOKİ burayla ilgili çalışmaları yürütürken daha işin en başında olduğumuzu bilmek gerek. Bu çalışmaların öncesinde 'TOKİ ile kimin ne tasarımı ve projesi var?' diye tabii olarak şehrin belediyesi olarak görüşülmüştür. Bu görüşmelerin neticesinde kimin bir tasarımı varsa gönderilmesi, bize de başka kurumlara da denilmiştir. Bu çerçevede 'Bir tasarım nasıl olabilir ve ne olabilir?' diye kurgulayacak olan ve tahmin ediyorum ki tasarımı yapan Sabri Paşayiğit'in herhalde internet sitelerindeki tasarımı ben de bugünkü yayınlardan sonra baktığımda gördüğümde Trabzon Kentsel Projesi diye bir tasarım gündeme getirilmiştir. Bu tasarım bize gelmişse biz de aynı şekilde TOKİ'ye göndermişizdir."

Gümrükçüoğlu, farklı kurumlar ya da derneklerin de yapacakları tasarımları gönderebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Orası TOKİ'nin tapusu olan bir yer. Proje varsa TOKİ inceler ve ilgili paydaşlarla paylaşır. Ortada oluşmuş, görevli taraflarca mutabık kalınmış bir proje yok. Böyle bir proje oluşturulsa o zaman onları tabii olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine geldiğinde ilgili bütün mühendis ve mimar odalarına gönderilecek. Erken iftar açmaya lüzum var mı?"

Bu alanın nasıl değerlendirileceği konusunda kamuoyu yoklaması da dahil her türlü yönteme başvurulabileceğini, sonrasında bu fikrin TOKİ'ye sunulabileceğini anlatan Gümrükçüoğlu, "Bu konuda TOKİ İdaresinin Sayın Başkanı ve arkadaşları bize her zaman için özverili ve fedakarca davranmış insanlar. Kimse kimseyi karşı karşıya getirmesin lütfen." dedi.

"Cami Allah'ın evidir"

Gümrükçüoğlu, bir gazetecinin "Moloz mevkisinde VIP olarak adlandırılan bir cami yapıldığı ve AK Parti içerisinde bununla ilgili birkaç görüş ortaya atıldığı" yönündeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"AK Parti içerisinde hiçbir camiye karşı çıkıldığını görmedim, göreceğim de yok, göreceğim düşüncesini de aklımdan geçirmedim. Bir kere VIP'miş, protokolmüş, en başından beri söylüyorum, cami Müslümanlarındır. Cami VIP'in, zipin, protokolün, öyle bir şey olmaz. Cami Allah'ın evidir. Orada yapılacak cami şehrin camisidir. Bir kere bu cümleyi kullanmak kadar büyük bir gaf olmaz."