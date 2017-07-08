Hüseyin Atalay, Tuzlaspor'da

Spor Toto 2. Lig takımlarından Tuzlaspor, Hüseyin Atalay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Mavi-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda dördüncü dış transferini gerçekleştiren Tuzlaspor, Fethiyespor ile yollarını ayıran Hüseyin Atalay'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Karşıyaka ve son olarak da Fethiyespor formalarını giydi. - İSTANBUL