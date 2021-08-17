Hüsamettin Tut kimdir? Hüsamettin Tut mevkisi ne?
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Hüsamettin Tut kimdir? Hüsamettin Tut mevkisi ne?

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Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Karadeniz ekibinin deneyimli futbolcusu Hüsamettin Tut'un Diagne'ye yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet vermesi sosyal medyada alay konusu oldu. Peki, Hüsamettin Tut kimdir? Hüsamettin Tut mevkiisi ne?

Galatasaray-Giresunspor maçında sarı-kırmızılıların 44. dakikada kazandığı penaltı sosyal medyada gündeme oturdu. Penaltıya sebebiyet veren futbolcu Hüsamettin Tut'la ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. Peki, Hüsamettin Tut kimdir? Hüsamettin Tut mevkisi ne? İşte, detaylar…

HÜSAMETTİN TUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1991

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Ulubey

Boy: 1,71 m

Kilo: 62 kg

Hüsamettin, futbola Orduspor alt yapısında başlamış ve 2007 yılında Orduspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2007-2008 sezonunda DSGL'nde mücadele etmiş ve 2008-09 sezonunda Orduspor'da A takımda görev almaya başlamıştır. 1. Lig'de ilk maçını ligin 4.haftasında 20 Eylül 2008 tarihinde Ordu'da Malatyaspor'a karşı oynamıştır. 2008-2009 sezonunda 21 karşılaşmada 1377 dakika sahada kalan Hüsamettin Tut, performansı ile U-18 millî takımına davet edilmiş, Finlandiya ile oynanan 2 özel karşılaşmada mücadele etmiştir. Orduspor, ilk olarak 27 Ocak 2009 tarihinde futbolcunun sözleşmesini 2012 yılına kadar, daha sonra ise 2013 yılına uzatmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. 2015 yılının Şubat ayında takım kaptanı Mutumba'nın ayrılmasının ardından Tut kaptanlık görevine getirildi.

Hüsamettin Tut kimdir? Hüsamettin Tut mevkisi ne?
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