Hurşit Tolon'a "darbeci" diyen Cem Küçük'e  2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
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Hurşit Tolon'a "darbeci" diyen Cem Küçük'e  2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hurşit Tolon'a 'darbeci' diyen Cem Küçük'e  2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Bir televizyon kanalındaki programda emekli Orgeneral Hurşit Tolon için "darbeci ve cuntacı" şeklindeki ifadeler kullandığı gerekçesiyle Cem Küçük hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bir televizyon kanalındaki programda emekli Orgeneral Hurşit Tolon için "darbeci ve cuntacı" şeklindeki ifadeler kullandığı gerekçesiyle Cem Küçük hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Küçük'ün 14 Şubat 2020'de bir televizyon kanalındaki programda "Ergenekon, Balyoz sapına kadar doğru bir olay o zaman milletin bu darbe ihtimalleri doğruydu. (...)Hurşit Tolon bunların hepsi sapına kadar darbeci ve cuntacı adamlardır" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bunun üzerine Hurşit Tolon'un darbe girişimiyle alakalı dosyalarda adının geçmediği, yalnızca bir dosyada adının geçtiğini, o dosyada da beraat kararı aldığını belirtilerek savcılığa şikayette bulunduğu anlatıldı.İddianamede, söz konusu yayının incelendiği ve şüpheli Cem Küçük'ün şikayete konu sözleri söylediği tespit edildi. 

TARAFLAR UZLAŞMADI

Şüpheli Cem Küçük'ün ifadesinde, hiçkimseyi zan altına bırakma çabasında olmadığını, zihniyeti eleştirdiğini, 2006-2007-2008 yıllarında yaşanan olaylara gazeteci kimliğiyle eleştiride bulunduğunu söylediği de iddianamede yer aldı. Şikayetçi Hurşit Tolon'un, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında tüm suçlamalardan beraat ettiğinin ve bu kararın da kesinleştiğini tespit eden savcılık, Cem Küçük'ün hakaret suçunu işlediğine kanaat getirdi. "Hakaret" suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, tarafların uzlaşmalarının sağlanamadığı kaydedildi. Bunun üzerine şüpheli Cem Küçük hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse Cem Küçük, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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