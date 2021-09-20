HÜRRİYET CADDESİ SAKİNLERİYLE, CADDE DÜZENLEMESİ VE ALT YAPI ÇALIŞMASI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sabit Osman Avcı Hürriyet Caddesinde bulunan Artvin Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme ve fikir alışveriş toplantısında:

Akmercan Artvin Doğalgaz-Bölge Müdürü Akif Gümüşçıbık; şirket hafta içerisinde caddenin doğalgaz alt yapı imalat çalışmalarına başlayarak caddenin sağ ve sol yanındaki binalara doğalgaz verileceğini belirterek doğalgaz alt yapı imalatlarının başladığı andan itibaren ihtiyaç sahiplerinin doğalgaz abonesi olabileceklerini söyledi.

Başkan Elçin, doğalgaz alt yapı imalatının tamamlanmasının ardından belediye olarak caddenin kanalizasyon sorunlarını çözeceklerini, yol kaplaması, kaldırım çalışması, aydınlatma armatürlerinin seyreltileceğini ve yapraklı ağaçlar yerine mazı tipi ağaçların kullanılacağını belirtti.

Araçların geçici park yapmaları için cepler yapılacağını ve kaldırımlarda araçların park etmemesini engelleyici engel taşlarının kullanılacağını ifade eden Başkan Elçin, araçların geçici park yerlerinin tespiti için cadde sakinleri ve esnafıyla yeniden görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Caddedeki çalışmalar iklim şartlarına bağlı olarak tahmini 40-45 gün içerisinde tamamlanarak Artvin halkının hizmetine açılması planlanmaktadır.

Toplantı cadde sakinleri ve esnaflarının görüşlerinin sunması ve fikir alışverişinde bulunularak mutabakata varılmasıyla sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri