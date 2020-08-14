Hürmüz Boğazı'nda Sıcak Saatler ABD, İran'ın, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini bir süreliğine alıkoyduğunu bildirdi.

ABD, İran'ın, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini bir süreliğine alıkoyduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Donanması özel kuvvetlerinin helikopterden Liberya bandıralı Wila adlı petrol tankerine halatla indiğini gösteren siyah-beyaz bir video yayınladı.

Kaynak: DailyMotion.com