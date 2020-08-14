Hürmüz Boğazı'nda Sıcak Saatler
ABD, İran'ın, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini bir süreliğine alıkoyduğunu bildirdi.
14.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:17
ABD, İran'ın, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini bir süreliğine alıkoyduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Donanması özel kuvvetlerinin helikopterden Liberya bandıralı Wila adlı petrol tankerine halatla indiğini gösteren siyah-beyaz bir video yayınladı.
Kaynak: DailyMotion.com