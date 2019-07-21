Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi

Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi

İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor. Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.

Hürmüz Boğazı krizi: Londra 'bütün seçenekler masada'; Tahran 'farklı senaryolara hazırız' dedi

İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor.

Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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