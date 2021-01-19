Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri!

19.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:29
Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri!

Hurma tatlısı, Kalburabastı olarak da bilinen şerbetli tatlıdır. Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri! Kalburabastı nasıl yapılır?

Şerbetli, geleneksel Türk tatlılar arasında oldukça sevilen Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri!

HURMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Hurma tatlısı malzemeleri;

1 paket eritilmiş ılımış margarin veya tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

4. 5 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Yarım çay bardağı tozşeker

Hurma tatlısı şerbeti için malzemeler;

3 su bardağı su,

2 su bardağı toz şeker,

Yarım limon

Hurma tatlısı yapılışı;

İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlamalıyız. 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şer ve yarım limonu kaynayıncaya kadar kaynatalım.

Margarini veya tereyağını yakmadan kısık ateşte eritip ılıtıyoruz.

Daha sonra yoğurma kabımıza yağımızı döküyoruz ardından tüm malzemeleri katıp ele yapışmayan gayet yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Hamurdan küçük parçalar yapıp, kalburun üstünde hafif bastırıp yuvarlıyoruz ve tepsiye diziyoruz.

Önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirip fırından çıktıktan sonra 5 dk dinlendirip şerbetini döküyoruz, şerbetini çekince servise hazırlıyoruz, afiyet olsun.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Selçuk Özdağ Donald Trump Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Hakan Arslan Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:43:33. #1.15#
title