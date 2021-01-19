Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri!

Hurma tatlısı, Kalburabastı olarak da bilinen şerbetli tatlıdır. Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri! Kalburabastı nasıl yapılır?

Şerbetli, geleneksel Türk tatlılar arasında oldukça sevilen Hurma tatlısı tarifi! Hurma tatlısı nasıl yapılır? Hurma tatlısı malzemeleri!

HURMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Hurma tatlısı malzemeleri;

1 paket eritilmiş ılımış margarin veya tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

4. 5 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Yarım çay bardağı tozşeker

Hurma tatlısı şerbeti için malzemeler;

3 su bardağı su,

2 su bardağı toz şeker,

Yarım limon

Hurma tatlısı yapılışı;

İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlamalıyız. 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şer ve yarım limonu kaynayıncaya kadar kaynatalım.

Margarini veya tereyağını yakmadan kısık ateşte eritip ılıtıyoruz.

Daha sonra yoğurma kabımıza yağımızı döküyoruz ardından tüm malzemeleri katıp ele yapışmayan gayet yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Hamurdan küçük parçalar yapıp, kalburun üstünde hafif bastırıp yuvarlıyoruz ve tepsiye diziyoruz.

Önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirip fırından çıktıktan sonra 5 dk dinlendirip şerbetini döküyoruz, şerbetini çekince servise hazırlıyoruz, afiyet olsun.