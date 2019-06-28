Hürkuş'un hikâyesi Anadolu'da sahnelendi

"Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" isimli tiyatro oyunu, Ulusal Afet ve Dirençlilik Kongresi IDRC 2019 etkinlikleri kapsamında seyirci ile buluştu.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Ulusal Afet ve Dirençlilik Kongresi IDRC 2019" etkinlikleri kapsamında "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. 26 Haziran Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre açılış kokteylinin ardından sahnelenen oyunu izleyenler arasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar da yer aldı. İlk Türk uçağı Vecihi K-6'yı üreten Türkiye'nin ilk pilotlarından Vecihi Hürkuş'un sahneye yansıtılan hikayesi izleyicileri etkiledi.

Mansur Erk'in yazıp Orhan Karataş'ın yönettiği tek kişilik ve tek perdelik oyunda Vecihi Hürkuş karakterini usta oyuncu Murat Demirbaş canlandırdı. Oyun sonrası duygularını ifade eden Demirbaş, "Vecihi Hürkuş önemli fedakarlıklar göstermiş, son derece zeki, kararlı, inatçı, azimli büyük bir milli kahramandır. Başardıkları hepimize ilham vermektedir. Biz bunu başta gençler olmak üzere Türkiye'nin her yerinde ulaşabildiğimiz herkese anlatıyoruz. Herkesin, tarihimizin büyük kahramanlarının hikayelerini öğrenmesini istiyoruz. Bu, basit bir havacılık hikayesi değildir. Bir milletin zincirlerinden kurtuluşunun, ödediği bedeller sonucu yeniden ayağa kalkışının hikayesidir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA