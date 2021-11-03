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Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Sinan H. yönetimindeki 60 AAP 900 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Kaya Ç. idaresindeki 60 M 0913 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.B yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

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