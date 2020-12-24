Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

24.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:52
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bitlis-Baykan karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Buzluıpınar mevkiindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil sürücüsünün ismi belirlenemeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Engin Barış ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ve Ersin Barış da yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulanslarıyla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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