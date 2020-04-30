Hurdacılık şemsiyesi altında uyuşturucu ve sahte alkol üretimine polis baskını
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Hurdacılık şemsiyesi altında uyuşturucu ve sahte alkol üretimine polis baskını

Hurdacılık şemsiyesi altında uyuşturucu ve sahte alkol üretimine polis baskını
30.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:18

- Hurdacılık şemsiyesi altında uyuşturucu ve sahte alkol üretimine polis baskını Antalya'da ikametlerinin bahçesinde sahte alkol üreten ve kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı Bin 501 kök Hint kenevirine el konuldu Antalya' da hurdacılık şemsiyesi altında ikametlerinin yakınında Hint...

- Hurdacılık şemsiyesi altında uyuşturucu ve sahte alkol üretimine polis baskını

Antalya'da ikametlerinin bahçesinde sahte alkol üreten ve kenevir yetiştiren şüpheliler yakalandı

Bin 501 kök Hint kenevirine el konuldu

ANTALYA - Antalya' da hurdacılık şemsiyesi altında ikametlerinin yakınında Hint keneviri yetiştiren karı koca ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde hurdacılık yapan (H.Y.), eşi ve isimli şüphelilerin Beycik Mahallesinde bulunan ikametlerinin yakınında esrar maddesi yetiştirerek bu maddeleri sattıkları yönündeki bilgi üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Dün bahse konu ikamet ve ikametin bulunduğu yer ve çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramada boş alkol şişeleri, 100 litrelik bidonlar içerisinde alkol yapımında kullanılan sıvı maddeler ve bu sıvı maddeleri damıtmakta kullanılan boru ve aparatlar ele geçirildi.

Buzdolaplarının içine kenevir ekmişler

İkametin çevresinde yapılan aramanın devamında ise ikamete 300-400 metre mesafede ağaçlar ve çalılar arasına gizlenmiş vaziyette toplam 11 adet hurda buzdolapları içleri sökülerek bu buzdolabı içlerine ekilmiş boyları 20 cm ve 150 cm arasında değişen bin 394 kök kenevir bitkisi ve değişik çiçek saksılarına ekilmiş boyları yine 20 cm ile 150 cm arasında değişen 10 kök olmak üzere toplam bin 501 kök ekili kenevir bitkisi bulundu. Ayrıca aynı yerde kurutulmaya bırakılmış vaziyette daralı 300 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheliler ve haklarında "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" ve "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından haklarında yasal işlem yapılarak Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hurdacılık şemsiyesi altında uyuşturucu ve sahte alkol üretimine polis baskını

Kaynak: İHA

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