Hurda yüklü çekici köprüden düştü
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Hurda yüklü çekici köprüden düştü

Hurda yüklü çekici köprüden düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hurda yüklü çekici Göksu Köprüsünden aşağı uçtu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hurda yüklü çekici Göksu Köprüsünden aşağı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Murat Kadıoğlu yönetimindeki 23 AAT 551 plakalı çekici ve buna bağlı hurda yüklü 23 ACE 769 plakalı römork Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halindeyken Göksu Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü korkuluklarına çarparak köprü üzerinden çayın içine düştü.

Kazada yaralanan sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesinde kaldırıldı. - ADIYAMAN

Hurda yüklü çekici köprüden düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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