Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri 2021! Hunter's Arena: Legends kaç GB?
Mantisco tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Hunter's Arena: Legends yüzbinlerce oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, PS Plus aboneleri için Ağustos ayında ücretsiz olarak sunulacak Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri nelerdir? Hunter's Arena: Legends kaç GB? Detaylar haberimizde...
Mantisco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Hunter's Arena: Legends 15 Temmuz 2020'de Steam üzerinden erken erişim ile piyasaya sürüldü.
Hunter's Arena Legends, Sony'nin State of Play etkinliği sırasında PlayStation Plus üyelerinin 3 Ağustos ile 6 Eylül arasında ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar arasında gösterildi.
Oyunseverlerin en beğendiği aksiyon rol yapma yapımları arasında yer alan Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Hunter's Arena: Legends oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Hunter's Arena: Legends PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Hunter's Arena: Legends kaç GB? Sizler için derledik...
HUNTER'S ARENA LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Hunter's Arena: Legends Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşlemci: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Bellek: 8 GB RAM
- Grafik:NVIDIA GeForce GTX 950/ AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama: 30 GB Depolama
Hunter's Arena: Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşlemci: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama: 30 GB Depolama
HUNTER'S ARENA LEGENDS KAÇ GB?
Hunter's Arena Legends grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 30 GB yer kaplamaktadır.