Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri 2021! Hunter's Arena: Legends kaç GB?
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Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri 2021! Hunter's Arena: Legends kaç GB?

Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri 2021! Hunter's Arena: Legends kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Mantisco tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Hunter's Arena: Legends yüzbinlerce oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, PS Plus aboneleri için Ağustos ayında ücretsiz olarak sunulacak Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri nelerdir? Hunter's Arena: Legends kaç GB? Detaylar haberimizde...

Mantisco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Hunter's Arena: Legends 15 Temmuz 2020'de Steam üzerinden erken erişim ile piyasaya sürüldü.

Hunter's Arena Legends, Sony'nin State of Play etkinliği sırasında PlayStation Plus üyelerinin 3 Ağustos ile 6 Eylül arasında ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar arasında gösterildi.

Oyunseverlerin en beğendiği aksiyon rol yapma yapımları arasında yer alan Hunter's Arena: Legends sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Hunter's Arena: Legends oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Hunter's Arena: Legends PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Hunter's Arena: Legends kaç GB? Sizler için derledik...

HUNTER'S ARENA LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hunter's Arena: Legends Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşlemci: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Grafik:NVIDIA GeForce GTX 950/ AMD Radeon R7 370 2GB
  • DirectX: Versiyon 11
  • Depolama: 30 GB Depolama

Hunter's Arena: Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşlemci: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
  • DirectX: Versiyon 11
  • Depolama: 30 GB Depolama

HUNTER'S ARENA LEGENDS KAÇ GB?

Hunter's Arena Legends grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 30 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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