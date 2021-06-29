Hünkâr Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması Düzenlenecek
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Hünkâr Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması Düzenlenecek

Hünkâr Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması Düzenlenecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Hünkar Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması Düzenlenecek Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite ve belediye ortaklığında düzenlenecek olan "Hünkar Hacı Bektaş Veli 750.

Hünkar Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması Düzenlenecek

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite ve belediye ortaklığında düzenlenecek olan  "Hünkar Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıldönümü olan 2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanması kararına istinaden, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde "Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması" düzenlenecek.

Protokol öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı makamında ziyaret eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Başkan Savran ile ülkenin kültürel ve felsefi değerlerine büyük katkısı olan Hacı Bektaş Veli'nin evrensel olarak anlaşılıp algılanması amacıyla düzenlenecek olan etkinlik hakkında bir süre görüştü.

Rektör Aktekin ve Başkan Savran daha sonra Üniversite ve Belediye işbirliğinde Hacı Bektaş Veli Anma Yılı'nın ruhuna uygun olarak Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği, yaşamı, düşünce dünyası, eserleri, öğretileri, yaşam ilkeleri, bunların çağrışımları ve günümüze etkileri gibi konuları kapsayan "Hünkar Hacı Bektaş Veli 750. Anma Yılı Resim Yarışması İşbirliği Protokolü"ne birlikte imza atarak hayırlı olmasını dilediler.

Kaynak: Habermetre

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